經濟部21日公布統計，2022年1月核准僑外投資件數為164件，較上年同期減少28.07％；在核准金額部分，投增金額計13.73億美元，較上年同期增加170.21％，主要是因2022年1月核准丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以新臺幣105億6343萬4743元對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場、日商株式會社日立製作所（HITACHI，LTD.）以新臺幣246億7308萬4363元取得永大機電工業股份有限公司3億7900萬2832股等大型投資案所致。

2022年1月核准新設公司件數為97件，新設公司投資金額2925.6萬美元；另2022年1月核准新南向國家來臺投資件數為32件，較上年同期減少25.58％，投增資金額計8966.7萬美元，較上年同期增加264.12％，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞。

陸資來臺投資方面，2022年1月核准陸資來臺投資件數為4件，較上年同期增加100％；投增資金額計456.4萬美元，較上年同期增加201.84％，主要是因2022年1月核准大陸商鴻碩精密電工（蘇州）有限公司以新臺幣8388萬元增資航碩興業有限公司等大型投資案所致。自98年6月30日開放陸資來臺投資以來，累計核准陸資來臺投資件數為1514件，核准投增資金額計25.32億美元。