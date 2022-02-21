沙烏地阿拉伯能源部長阿卜度拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）周日（20日）表示，各國僅專注於發展再生能源是一大錯誤，如此一來全球可能無法生產滿足疫後經濟復甦所需能源。

阿卜度拉齊茲親王在沙國首都利雅德舉辦的能源會議上表示，新冠疫情與隨後經濟復甦教了我們重要的一課，那就是：不能僅專注於發展再生能源。

他補充表示，缺乏投資導致能源價格攀升，但沙烏地阿拉伯仍將持續砸錢投資於油氣業並提升產能。