沙國能源部長警告 僅專注再生能源是一大錯誤 09:432022/02/21 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沙烏地阿拉伯能源部長阿卜度拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）周日（20日）表示，各國僅專注於發展再生能源是一大錯誤，如此一來全球可能無法生產滿足疫後經濟復甦所需能源。 阿卜度拉齊茲親王在沙國首都利雅德舉辦的能源會議上表示，新冠疫情與隨後經濟復甦教了我們重要的一課，那就是：不能僅專注於發展再生能源。 他補充表示，缺乏投資導致能源價格攀升，但沙烏地阿拉伯仍將持續砸錢投資於油氣業並提升產能。 太陽能業者換跑道 小水力發電成首選 俄烏殺股市也別砍光股票 疫情尾巴這3檔開胡了 #全球 #專注 #再生能源 #沙國 #能源部長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社評／俄烏牽動台灣 民進黨裝睡 04:102022/02/21 焦點新聞 龍進晶片端電極塗佈設備 獨步全球 04:102022/02/21 產業特刊 《科技》Pure Storage結盟AWS 強化海量資料管理便利性 08:012022/02/21 財經 《電腦設備》曜越跨足自行車業 成國際原創品牌總代理 08:182022/02/21 財經 億錡減震搪刀系列 品質獨步全球 04:102022/02/21 產業特刊 基建類股起飛 41.5兆美元 二戰來規模最大全球基建投資登場 04:102022/02/21 投資理財 《期貨》烏俄緊張 台指期重挫逾200點回探萬八 09:092022/02/21 財經 雪飛天雪如意雪游龍 濃濃中國風 04:102022/02/21 焦點要聞 《通信網路》王雪紅MWC開講 宏達電VR精銳盡出 09:092022/02/21 財經 大眾控總經理簡民智 帶大眾控蹲低轉型 搶自駕車、元宇宙先機 04:102022/02/21 財經要聞 北美客戶需求強勁 伺服器廠 Q1出貨季增可期 04:102022/02/21 產業．科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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