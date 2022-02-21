民進黨2022國務青旗艦營宣傳海報(取自民進黨青年部臉書)

由民進黨民主學院主辦、青年部協辦的「2022國務青旗艦營」於上周三（16日）截止報名，經過連日審查報名資料後，今天決定錄取來自26校、31系共72位學員。民進黨表示，此次報名人數比去年同期成長超過三倍，錄取率15.6％為2020年以來新低，顯示民進黨「國務青」的品牌越來越受到肯定。

民進黨青年部主任蔡沐霖表示，此次營隊報名人數大幅增加，相比去年同期成長超過三倍。但因整體活動規劃嚴守防疫規定，有室內活動人數上限，經主辦單位調度人力物力後，僅能適度增額錄取。最終從459位報名者中，錄取72位學員，錄取率15.6％。

蔡沐霖指出，本次錄取「2022國務青旗艦營」的72位學員，除了地域分布平均、性別比例接近外，學員來自26校，橫跨了法政社、語文、教育、外交經貿、都市計畫、理工、生科、農業、多媒體設計等共計31個系所，相當多元，其中也包含來自技職體系的學生。最年輕學員為剛滿18歲的高中生，平均年齡則為21歲。

他也公布「2022國務青旗艦營」最新一波講師名單：除了已公布的蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、黨祕書長林錫耀、基隆市長林右昌、嘉義縣長翁章梁、立委林靜儀外，更邀請到林宜瑾、莊競程、黃世杰三位來自北中南不同區域的立法委員，以及黃健峰、顏子傑、詹賀舜、張力可、陳奕翰、戴偉峻、蔡宛芬等多位執政縣市政務局處首長，一同就「地方治理，根基永續」的主題傳授實務經驗。

蔡沐霖說明，這幾天幾次審視報名名單，發現各地優秀的遺珠相當多，雖然很可惜，但也代表民進黨「國務青」的品牌越來越受到肯定。為了回應營隊遺珠及更多青年夥伴的期待，民進黨青年部將持續推出不同型態的青年培力活動，以營造更多元的公共事務參與環境。