國民黨不分區立委陳以信爭取被國民黨提名參選台南市長，對手還有台南市議員謝龍介與前立委高思博。陳以信今天於「POP撞新聞」被主持人黃暐瀚問及若被提名，是否可能會辭不分區表達破釜沈舟之意？陳以信說，作為不分區不是他說要辭就辭，他有作為不分區的責任在，但是若作為選戰策略，那選戰適合的時間點再來面對。

黃暐瀚問陳以信，雖然參選縣市首長沒有規定要辭掉立委，但往往選戰最後關頭，候選人都會用辭掉立委來表達破釜沈舟之意，且對手也會問是否專注在台南，陳以信若請辭不分區，遞補的將會是前國民黨主席吳敦義，或是再下個順位的謝龍介，陳以信是否會主動請辭？

陳以信表示，不分區立委對黨有責任，不是他說要辭就辭，但如果談的是選戰策略，那在選戰適合的時間點再來面對，民代跟縣市長是沒有利益衝突的，但是首長拚連任有利益衝突，所以要請假。辭立委不是現階段的問題，而是選戰後期才會發生的。

陳以信強調，他擔任不分區立委有對黨的責任在，因為他是不分區立委，對台南有使命跟責任，也因為他是黨的不分區，不管誰被提名參選台南市長他都會挺，但如果最適合人選是他，他會勇於承擔。