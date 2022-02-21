烏克蘭戰雲密布，而且中間頻生變數，持續對全球金融市場帶來干擾。施羅德投信建議，在市場波動加大情況下應擇優逢低布局，保守投資人首先可先採取偏防禦降波動的避險操作，以波動度較低的多元債券作為核心資產。穩健型投資人則可採取股債資產攻守兼備的並進策略，布局全球型多元資產。積極型股票投資人則應採取創新多主題策略，尋找此波經濟結構改變後的未來新贏家，逢低布局具未來前瞻性和高成長潛力的多主題趨勢創新產品。

上週全球股市下跌原因有三：俄烏衝突升溫、通膨持續上揚、新冠疫情不確定性。針對現象，施羅德投信認為，不同屬性的投資人面對市場震盪，可採取不同的計策。

計策一：以投資級多元債券作為核心資產。施羅德(環)環球收息債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)產品經理王翰瑩表示，擔心市場波動加劇的投資人，不妨選擇以投資級多元債券作為核心資產，目前全球企業盈餘仍持續成長，雖然美國可能進入升息循環，但資金對投資級債券與高收益債券的青睞不減，且美國以外的已開發國家貨幣政策仍舊寬鬆、企業資產負債表持續改善、違約率降低、加上疫情仍然不時干擾金融市場，造就了投資等級債券、高收益債券以及新興市場債券都有各自的投資機會，因此不重押單一券種的全球複合債券策略，能在變化快速的金融市場中，達到進可攻、退可守的操作彈性與目標，是多頭時期債券市場的投資良選。

計策二：採取全球股債多元資產來掌握資產輪動。施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭認為，預期2022年在全球企業獲利仍有正成長的支持下，看好市場多頭行情得以延續，但眾多不確定因素仍存在，今年將是波動度較大的一年，因此建議可以多元資產作為投資人逢拉回買進布局首選。近期市場波動來源主要為俄烏危機升級和美國升息加速，然而由於局部地緣政治風險對全球股市影響有限，而歷史經驗顯示具企業獲利成長支持的升息循環下，股市仍是長多表現，因此目前市場若有短線拉回，仍然可視為買進機會。不過，在美國步入升息、歐洲央行態度也轉趨緊縮之下，成熟股股市波動相對較大，因此穩健型投資人，不妨考慮選擇靈活調整的全球型多元資產，分散佈局到成熟市場與新興市場的投資機會，今年以來拉美股市上漲已超過雙位數、亞股在中國央行開始寬鬆貨幣政策下今年以來跌幅也不到1%，讓新興市場部位可成為加值今年投資績效的重要來源之一，因此全球分散佈局之多元資產策略實為2022年參與行情首選。

計策三：多主題策略掌握輪動，聚焦未來創新贏家。施羅德投信環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍認為，雖然美股和那斯達克指數受到俄烏衝突、美國升息、新冠疫情等市場利空影響，今年以來表現疲弱。但考量到區域局部戰爭通常為短空長多，利率和市場變動環境下，超大型股和大型股具有較佳的防禦性和未來的成長潛力。此外，歐美亞多國陸續解封回歸常態，供應鏈瓶頸可望改善，經濟可望加速復甦。投資人應採取跨產業跨區域的多元主題投資策略，聚焦未來趨勢下的新贏家。因為與多元主題相較，單一主題短期波動大，大趨勢雖是長期發展，但短期內各種新興投資主題的波動和報酬率可能有很大變化；此外，單一主題市場變數多，經濟環境、政府政策、市場偏好、風格和價值等投資因子，都會影響單一主題趨勢的表現。因此從績效和風險控制來看，多元主題策略具有較佳的優勢。