德國漢莎航空(Lufthansa)發言人於周末指出，由於俄羅斯和烏克蘭的軍事緊張情勢升高，該航空集團將暫停飛往烏克蘭首都基輔和南部大城Odessa市的航班。

漢莎航空集團擁有德國第一大航空公司漢莎航空、廉航歐洲之翼(Eurowings)、瑞士航空、布魯塞爾航空、奧地利航空。該公司表示，在周末飛出最後幾個航班之後，從21日周一起到本月末，將暫停所有往烏克蘭航班。

漢莎發言人表示，但是航班將繼續飛往烏克蘭西部靠近波蘭的利沃夫市(Lviv)，主要是因為大多數國家的大使館已經從基輔遷往Lviv市。

漢莎航空將持續監控該地區情勢，已決定是否要進一步暫停Lviv市的航班。

許多歐洲的航空公司已經取消了往返烏克蘭的航班，漢莎航空為較晚關閉航班的航空公司。

德國外交部已在周末要求德國公民離開烏克蘭。

隨著軍事情勢緊張，烏克蘭西部離波蘭邊境70公里的利沃夫市已經成為各國大使館避難的場所，包括美國、英國等主要西方國家大使館已遷到該市。北約(NATO)也在周六宣布，將駐在基輔的所有工作人員遷往利沃夫市。華爾街日報也將利沃夫市稱為烏克蘭的新首都。