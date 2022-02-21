國泰金(2882)公布2月國民經濟信心調查結果，本土疫情升溫，景氣展望指數走低，股市樂觀情緒與風險偏好皆下降，56％認為通膨高於2％。

本月調查指出，國發會最新公布的12月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標微幅下降，同步指標則上揚；本土確診病例增加且國際地緣政治風險升溫，景氣展望指數由1月17.5下降至2.8，現況指數由1月26.6走低至2.3；民眾薪資上漲預期指數由1月16.2走降至9.2，大額消費意願指數亦由1月11下滑至0.6，賣房意願指數由1月-3.0微降至-3.1(1月：-3.0)，顯示近期國內確診病例增加開始對民眾的大額消費意願產生負面影響，但房市榮景讓民眾賣房意願仍維持高檔。

主計總處估計2022年經濟成長4.15％，這次調查結果顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為3.38％，低於1月的3.44％，82％民眾認為2022年經濟成長率會達到2％以上；民眾對於2022年平均通膨預期值為2.20％，低於1月的2.24％，預期2022年通貨膨脹率高於2％的民眾比例為56％，然民眾物價上漲感受指數由1月91.1走升至91.9，為2012年6月以來新高。

受到國際地緣政治風險緊張與主要央行收緊貨幣政策的預期，近期歐美股市走勢震盪，調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數由1月24.7走低至8.4，風險偏好指數由1月19.9下降至14.4。