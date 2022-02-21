南韓知名演員玄彬與孫藝真，因2018年與2019年陸續合作拍攝電影及電視劇而擦出愛的火花，交往近兩年後終於在近日宣布即將於3月結婚，讓全球粉絲欣喜若狂。而兩人對於婚禮的細節始終保持低調，不過昨（20）日深夜卻被韓國媒體爆出結婚地點，再度引發網友熱議。

根據韓國媒體《女性朝鮮》的報導，玄彬與孫藝真將在知名飯店WALKERHILL的Aston House舉行戶外婚禮，該場地因處於高樓能看盡漢江美景，周圍的環境也十分隱密、保全做得相當到位，若沒有收到邀請成為指定賓客都不能擅自進入，因此過去曾有多對明星夫妻都在這裡辦婚禮，像是裴勇俊、朴秀真夫妻，和池晟、李寶英夫妻以及Sean、鄭惠英等人。

對此，玄彬與孫藝真的經紀公司則回應，受到疫情的影響婚禮只邀請雙方父母及親友到場，一切都以非公開的形式舉行，因此對於婚禮的細節經紀公司也不了解，因為都是秘密的在進行。而根據另一家韓國媒體《NewDaily》的報導，WALKERHILL的Aston House戶外婚禮能容納約200名賓客，光場租費用就高達4000萬韓幣（約新台幣93.2萬元），若是加上燈光設備及花卉布置等估計將突破百萬新台幣，而兩人的世紀婚禮也讓全球粉絲相當期待。