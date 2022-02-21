警方將黃男攔查後，發現他嘴中有酒味，施以酒測超過標準值。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名黃姓男子2月15日騎車行經小港區桂華街口時，因未戴口罩，警方攔查，發現黃男嘴中有濃厚酒味，施以酒測，結果酒測值為0.33毫克，黃男供述因天冷，下班後至朋友開的藥房喝了藥酒，沒想到酒精還沒退，變成酒駕，警方訊後依公共危險罪嫌送辦。

小港分局桂陽路派出所警員曾國展、黃新景於2月15日傍晚5時許許，巡經桂華街口前，發現41歲的黃姓男子騎車因未戴口罩，於是趨前攔查，警方在規勸時，聞到黃男嘴中飄散酒氣，懷疑黃男有喝酒，當場施以酒測，結果酒測值為0.33毫克，超過標準值。

黃男向警方供述，因天冷為了取暖，下班後至朋友開的藥房喝調配藥酒，以為藥酒酒精濃度會沉澱下降，所以騎車不會超標，沒想到要返家時，酒精卻還沒退竟成了酒駕，警方訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

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