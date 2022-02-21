Juwan Howard strikes Wisconsin assistant Joe Krabbenhoft after Michigan-Wisconsin game pic.twitter.com/fbv0WKzbT6 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 20, 2022

沒想到這場爆發衝突的NCAA男籃比賽，不是發生在比賽期間，而是在賽後，也不是球員先動手，而是雙方教練先動手！在密西根大學21日以63比77輸給威斯康辛大學賽後，密西根大學教練朱萬霍華竟然拒絕跟對方握手，更一掌打到威斯康辛大學助教克拉班霍夫，正式點燃雙方互毆戰火。

整起衝突發生在這場比賽賽後，威斯康辛大學教練葛雷格加德依照慣例，想要走到紀錄台附近跟朱萬霍華握手，卻被朱萬霍華拒絕，兩人頓時在場邊推擠爆發口角衝突，雙方球員與教練也加入戰局，朱萬霍華突然一掌打到克拉班霍夫臉部，更是引爆雙方球員也開始互毆追打。

現年49歲的朱萬霍華，1994年NBA第5順位被華盛頓子彈隊(巫師前身)選上，隨後效力過獨行俠、金塊、魔術、火箭、黃蜂、拓荒者、熱火等隊，更在2012、2013年輔佐熱火三巨頭奪冠，2013年宣告退役後加入熱火教練團，2019年成為密西根大學教練。

朱萬霍華曾是「密西根五虎」一員，打球時期脾氣就很火爆，如今擔任教練在場上率先動手，賽後卻找了理由解釋自己的沒品行為，「葛雷格加德對我的碰觸是不必要的，我只是在正當防衛！」作為大學教練卻自己率先動手打人，甚至拒絕賽後握手，這樣的教育方式對嗎？