吉家網2021年一年一度房市年報出爐，2021年六都成屋房價平均漲幅達11.07％，其中以台南、台中表現居冠，分別是13.86％與13.83％，而高雄在第四季強勁增長，全年漲幅11.87％，2022年頗有後來居上的潛力，桃竹9.61％、新北市9.31％伯仲之間，台北市雖然殿後，但也有7.93％的漲幅，台北市房價也是最後一季才超越上波高點的都會。

與上波房市止跌點比較，近年六都漲幅排行分別是台南61.44％、台中53.48％、高雄51.79％、桃竹36.96％、新北市28.16％、台北市26.68％。

漲幅最小的台北市，四年平均計算，每年漲幅為6.6％，雖然季線均價每坪66.51萬已越過上波高點65.7萬，年線均價每坪65.05萬已超越上波均價64.6萬，但唯獨豪宅單價尚未返回上波高點，顯示台北市近年來房市維持自住剛性需求，支撐市場買氣，豪宅市場呈現追價力道不足的情況。

六都中房價表現最強的十大行政區漲幅相當驚人，其中高雄就有四大行政區擠進前六名，中南部包辦了八強，另外值得一提的是，雙北唯一擠進前十的新北市三峽區。十強行政區除了竹北區非六都之內，其他行政區全數是過去蛋白區甚至是蛋殼區，漲幅依次是：高雄仁武29.64％、高雄楠梓29.03％、台南北區26.35％、台南仁德26.25％、新竹竹北25.31％、高雄橋頭22.91％、高雄前金22.19％、台中烏日20.60％、新北三峽20.26％、台中西區19.81％。

高雄仁武、楠梓、橋頭區在去年下半年台積電外資擴廠的效應帶動下漲勢瞬間在一季內爆發，後勢仍持續看漲。

竹北區在竹科園區發展效益下，於全台行政區年度平均收入排行第一，近三年人口淨流入成長9.34％排名第二，顯然它與其他十大行政區的房價漲勢絕對都是有「基」之彈。

三峽區在雙北市行政區中異軍突起，擠進六都漲幅十強中，過去被喻為「林三淡」三鬼城，近年來全數翻身，並成為人口淨流入的熱區，而三峽區房價漲幅勇居新北市第一，可謂是新北市蛋白翻身的最佳寫照。