繼台大、清大、交大及成大等校設立半導體學院後，台科大申請國家重點領域研究學院計畫，也獲教育部通過。台科大產業創新學院與10多家企業合作，以智慧製造、人工智慧、能源永續科技為主軸設立3個研究所，共同培育重點產業人才。

台科大產業創新學院，將成立智慧製造科技研究所、人工智慧跨域科技研究所、能源永續科技研究所，4月受理學生報名，9月入學。

台科大校長顏家鈺表示，台科大成為第一個以智慧製造、人工智慧等領域獲准設立的產業創新學院，希望能因應不同產業需求，像是順應全球少量多樣生產趨勢的大數據即時分析智慧製造技術，人工智慧技術發展以及能源安全穩定的智慧電力技術。

顏家鈺說，台灣除了半導體人才，也還有許多重點產業發展，尤其在智慧製造、人工智慧、能源永續科技，台灣有很多國際性公司，不僅有產業優勢與發展機會，更需要大量人才的投入，帶領台灣產業強化國際競爭力。

台科大研究學院籌備小組召集人李三良表示，依創新條例設立的研究學院，不僅由國家與企業共同投入經費，也彈性鬆綁許多制度，藉由台科大與產業多年密切的研發合作及育才經驗，相信更能透過前瞻研發與技術協助產業解決問題，共同培植產業所需的技術人才。

台科大產學創新學院第一期12年計畫，包括研揚科技、鈊象電子、台達電子、正崴精密、上銀集團、撼訊科技、英業達、融程電訊、達佛羅、利凌等國際企業參與，預訂挹注每年逾1億元台幣的合作經費。