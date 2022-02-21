上周五紐約棉花期貨3周低點反彈，市場持續關注美俄談判前景，而投資人於周未假期前夕，趁低價入市，在空頭回補助力下，期棉止跌回升，反彈逾1%，而受出口銷售減少，致棉花價格當周跌近2%；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 3月棉花期貨漲0.87%，收盤每磅122.99美分，5月棉花期貨漲1.37%，收盤每磅121.16美分。

中國鄭州商品期貨3月期棉結算價收報每公噸21675元人民幣，與前一日增加55元人民幣；庫存方面，截至2月16日，ICE登記庫存617包。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)