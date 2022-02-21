中山工商資訊科老師楊鎮澤16年來帶領學生征戰國內外各大發明展，拿下36件冠軍，第9屆「星雲教育獎」日前揭曉，他獲得高級中學與職業學校組「典範教師獎」，19日在佛光山台北道場頒獎，並獲頒20萬元獎金及獎座。

校長林昭億指出，該校老師楊靜怡曾獲第1屆星雲教育獎，楊鎮澤是第2位獲獎者，楊鎮澤先前就獲頒教育部師鐸獎、教育部杏壇芬芳獎、GHF教育創新學人獎、Intel全球AI教師國家獎等12座大獎，不僅是學校之光，也是學生的寶。

楊鎮澤是中山工商資訊科老師兼資訊組長，教學16年來，帶領學生征戰5大國際發明展等國內外科學及專題競賽，累計已獲36件參展作品第1名，指導的學生葉家宇摘下台灣首位高職生獲英特爾國際科展大會內崁式系統科三等獎。

楊鎮澤感謝校方對他一路走來的全力支持，並將得獎歸功於全校師生。引用時下最夯的「創客」Maker，他期許透過教具和教材，培養學生「創客」精神，讓學生擁有解決問題的能力，且能有條理地面對挑戰，完成任務及目標。