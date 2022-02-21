余天、李亞萍的二女兒余苑綺（現改名為余泳澐），近年飽受直腸癌之苦，余苑綺癌細胞第3次擴散，大腸在日前照出陰影，余苑綺住院化療後，終於在近日返家休養，經紀人也證實此事，表示余苑綺目前狀況很好，而余苑綺休養後她還有4隻代言業配，將在家中復工拍攝。

余苑綺2014年確診直腸癌第三期，治癒後又復發，余苑綺做了近70次化療、切除部份淋巴、肝臟，未料癌細胞第3次擴散，在大腸照出陰影，余苑綺緊急住院做化療，根據《TVBS新聞網》報導，經紀人今（21日）則報喜訊，開心透露余苑綺已出院回家休養，表示余苑綺目前狀況很好，「她一定會加油早日康復的」。

而余苑綺這周先休養後，她手上還有4支代言業配，將會在家中復工拍攝。儘管余苑綺積極抗癌，不過支持她的最大動力，莫過於一對兒女，余苑綺也希望能一邊在家工作、一邊陪伴孩子長大，這也成了余苑綺對抗病魔的重要支柱。

余苑綺抗癌至今經歷復發和近70次化療，媽媽李亞萍也在近日宣布余苑綺已正式改名叫「余泳澐」，李亞萍說其實早在1年前就讓綺綺改名，主要是想幫女兒轉運，李亞萍表示，命理師說「綺」這個字有個邊，很像緞帶，「她又屬豬，豬披緞帶不就等於是要被殺？」才希望藉由改名幫女兒化解厄運，只是工作仍用舊名。