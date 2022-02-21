新北市市長侯友宜今(21)日上午9時20分於市府6樓大禮堂主持消防大隊長晉升授階典禮，親自為大隊長羅凱文及新任秘書室主任等9名人員授與配階，同時表揚新北市110年度13位救災救護菁勇人員，並勉勵111年度全國分發人數最多的103名新進消防弟兄。

新北消防力再升級，新北消防大隊長授階暨103位新生報到。(新北市消防局提供)

本次升遷為配合考試院發佈各外勤大隊長職務位階，比照各警察分局長由單列9職等調高為9至10職等，讓繁重的勤務可以與職等相符合，所以本局特別率先辦理授階典禮，希望以實際的行動來鼓舞第一線消防指揮官士氣，此次調整同時也是賦予各消防大隊長更高的職責。也利用今天消防局2月份擴大局務會議的機會，各消防中隊及分隊的基層主管皆出席與會，期勉各層級幹部秉持任勞任怨及積極的態度自我要求，並以身作則成為同仁的表率，同時勉勵103位新加入新北消防的生力軍，發揮主動、謙虛的態度的向前輩請益學習，盡快適應、融入各項勤業務工作，共同為建構更安全、更宜居的新北市努力。

新北消防力再升級，新北消防大隊長授階暨103位新生報到。(新北市消防局提供)

此次接受表揚為110年度13位英勇的救災救護消防人員，包含110年度急救OHCA患者康復出院最多的林宥儒(成功救回5人) 、119救護線上指導成功最多的許玉儒(119線上指導成功41件)、住警器安裝戶數最多的鍾榮鴻(安裝戶數522戶)，以及今年農曆過年期間在本市三重區長壽西街發生民眾受困之住宅火警案件，成功救出3位民眾的陳振瑋、劉青峻及童彥銘，以及其他執行各項消防勤業務的有功人員，這些冒險犯難的英勇消防同仁，在民眾最危急的時刻現身，搶救市民寶貴生命。

此外，消防局扮演全國防救災領頭羊的角色，過去3年多來，新北市119派遣效率19秒為六都最快，在山難、水域救援部分，也成功救援577個人、OHCA康復出院率更是從3.4%提升達到10.8%，成功救活1,660人，讓新北市更加安全。

侯市長表示，消防人員一直給人正義勇敢急先鋒的印象，社會安全穩定全都有賴消防人員的奉獻與付出。今天特別恭喜大隊長的升任，比照警察分局長由單列9職等提升到9到10職等，讓職務序列與勤務繁重程度能夠符合，可謂遲來的正義。另外消防工作的績效也是有目共睹，消防的派遣已經提升到19秒就能派出，OHCA救活率也從3.4%提升到10.8%，有賴於各位消防弟兄的努力，讓新北市的消防、防災，成為全國的翹楚。未來的消防要朝向科技化邁進，利用各項科技智能的軟硬體，掌握消防工作即時性與安全性，讓執勤人員與民眾都能獲得最好的安全照護。