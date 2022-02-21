巴西一位叫做馬里奇歐（Maurício dos Anjos）的足球迷，基於對當地佛朗明哥隊的狂熱支持，多年前就把球隊的整件球衣「刺」在上半身。也就是馬里奇歐永遠不會打赤膊了，每當他脫掉上衣的時候，就等於穿著佛朗明哥的「人皮球衣」。

根據美媒ESPN在2018年報導，馬里奇歐這個決定並不容易，因為身體並非每個部位都適合刺青。馬里奇歐當時表示：「很多人跟我說，刺在肋骨和腋窩的時候會非常痛。」腋窩內有許多血管與神經，肋骨外面皮肉較薄。馬里奇歐描述刺青時的感覺：「肋骨很痛，但是脊椎是最痛的，真的非常慘烈。我的脖子和肚子也很痛，但是其他的部分還好。」

由於工程浩大，刺青師前後動用32次、90個小時，加上中間休養恢復的時間，總計1年才完成，馬里奇歐當年約33歲。他表示小時候就想刺青，後來他遵照老爸的吩咐，等到18歲才去刺了一個球隊吉祥物在手臂。

英媒《太陽報》在2018年報導，馬里奇歐花費很多時間才說服老婆，雖然老婆也是足球迷，仍擔憂他這樣太招搖，走在路上會被人修理。馬里奇歐最後只支付了165英鎊 （新台幣6257元），因為刺青師沒有收取全額。

這不代表馬里奇歐從此不再穿球衣了，事實上他每周還是固定穿兩次球衣，畢竟他刺青不是為節省球衣開銷，而是要支持心愛的球隊，甚至還想在腿上追加刺青。巴西是足球大國，馬里奇歐沒有因此被攻擊，反而很多人主動找他合影。