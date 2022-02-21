這幾天寒流來襲，全台各地像是個大冰箱，各地頻傳猝死案件。除了身體不適恐引發中風及心血管疾病急性發作之外，寒流期間的意外狀況也有三大類，若不慎都恐引發重大公共安全事件及致命危機。

●寒流三大意外：一氧化碳中毒、電線走火、燒燙傷

台北市消防局指出，在冷颼颼的天氣裡，最容易造成意外的三大意外事件，分別是一氧化碳中毒、電線走火與燒燙傷。

尤其要提醒的是，天冷期間，發熱電器使用頻繁，若未注意用電承載量及使用時間，很容易造成電線過載引發走火。民眾最常犯的錯誤，就是使用時將電線綑綁在一起。消防局提醒，使用電器時千萬不要拉扯或擠壓電線，避免造成電線凹折及損傷，不然真的會一發不可收拾的燒起來。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●9大提醒安度寒流 5類人用電毯有禁忌

林杰樑醫師紀念粉絲頁更整理出9點提醒，在保暖之餘更要注意避免意外：

1、慢性疾病患者、心臟血管疾病患者、高血壓患者，務必按時服用藥物、並避免情緒起伏過大

2、盡量吃少油、少鹽、少糖的飲食，避免大吃大喝以利控制血壓。

3、喝酒或吃全酒料理時，容易脫水務必補充足夠水份，吃全酒料理取暖，吃的時候血管會擴張感到溫暖，但是酒後加速熱能流失，所以吃完全酒料理時更需要確實保暖。

4、半夜或早上起床先在被窩動動手腳再穿衣保暖並放慢動作。早上起床喝一杯溫水有助於預防腦部及心臟血管意外發生。

5、早起運動務必要注意保暖，最好不要一大早就外出以免溫度太低發生危險。

6、末梢肢體的保暖很重要，別忘了使用帽子、口罩、手套、襪子、圍巾保暖。（鞋、襪濕了要更換）

7、使用電毯、電暖爐、暖暖包務必注意使用安全守則，暖暖包不要直接接觸皮膚或放在棉被中，電毯睡前使用並控制在40度C以下，老人、小孩、糖尿病、植物人或是末梢感覺不良的病患要特別注意不要灼傷。

8、注意熱水器排煙管通暢，防止一氧化碳中毒。

9、泡溫泉更要注意安全，溫度不要太高，不要泡太久，不宜冷熱交替太快並注意保持通風，酒後、飯後一小時內不要泡湯。