隔夜餐真的別亂吃！一名大學生在吃完隔夜的雞肉麵後，身體出現不適，緊急送醫治療情況卻急轉直下，最後演變成敗血症，手指、雙腳得截肢才能保住一命；他不過就吃了一份雞肉麵。

根據《每日星報》引述《新英格蘭醫學雜誌》文章，這名被稱為「JC」的年輕人，某晚因肚子餓，吃了朋友前一天從餐廳外帶回來的雞肉麵，東西下肚後沒多久，體溫突然異常飆高，被救護車送到醫院急診，當時心跳衝到每分鐘166下。

據指出，該名學生無過敏史，且幾乎滴酒不沾，但每周會抽2包菸，也會吸大麻。由於情況急速惡化，院方甚至出動直升機，把他送往另一間大醫院治療。

報告中指出，JC在入院前20小時身體狀況良好，直到吃了雞肉麵才出現腹痛、噁心等症狀，入院前5小時皮膚已呈現紫色，醫師證實患者受到侵襲性細菌感染，導致腎臟衰竭、血液凝結。

血液報告顯示，JC對腦膜炎奈色菌呈陽性反應，簡單來說就是致命敗血症的一種；追蹤發現他在16歲那年，未完成腦膜炎球菌疫苗的追加劑接種，成了細菌入侵的破口。