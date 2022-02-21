英國女王伊莉莎白二世在周日的檢測結果呈現陽性，讓外界更加擔憂英國君主的身體健康狀況。

95歲的女王先前已完全接種新冠疫苗，然而還是染疫。

王宮方面指出，女王陛下現在正有輕微的受寒症狀，預計在未來一周將繼續待在溫莎城堡(Windsor)，將繼續接受醫療照顧。

英國首相強生(Johnson)說，代表大家祝女王陛下迅速從新冠肺炎中恢復過來，恢復健康。

而強生在周日也表示，不希望人們將謹慎拋諸腦後，也沒有理由自信滿滿，但是疫苗的推出意指政府希望將國家的規定轉向到個人責任。

在周一即將對國會發表的聲明中，強生表示，英國將開始學習接受新冠肺炎。強生將在周一提出廢除防疫限制的計畫，提出「與新冠病毒共存」的策略，希望能盡早擺脫新冠傳染病的限制。

根據該醞釀數周的計畫，英國將成為歐洲首個國家，讓自己知道感染新冠病毒的人，也可以自由進出商店、交通工具，以及上班。

迄今為止，英國政府一直透過大規模快速檢測，以及5日的自我隔離規定，來維持經濟的開放性，英國以這樣的做法來應付Omicron病毒。

強生在周日指出，政府不能以每個月花費20億英鎊的速度來進行檢測工作。此前保守黨議員也一直對他施壓，要求廢除新冠管制。