鬆獅犬走失找不到飼主，警方只好先帶回派出所安置，並於臉書社團發文，希望能盡快找到飼主。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方在網路平台發文後，飼主一看到消息便馬上前往派出所認領。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警察不只完成尋人超級任務有一套，為走失街頭的小狗找到飼主也發揮機「警」功力，台中市警察局市政派出所員警運用無遠弗屆的網路平台，快速找到飼主，讓一隻走失街頭的鬆獅犬重新與飼主團圓。

狗狗是人類最好的朋友，近年來毛小孩也變成民眾最重要的心靈寄託之一，日前民眾向警方報案撿到1隻疑似走失的鬆獅犬，細心的員警將其帶往動物醫院掃瞄晶片，並於網路社團平台發文協尋，終於順利聯繫上飼主將毛小孩帶回家，結束這場走失記。

台中市政府警察局第六分局市政派出所警員黃炫勳，前接獲民眾報案，於西屯區大隆路與大進街上發現1隻疑似走失的鬆獅犬，民眾深怕狗狗在車水馬龍路上行走可能會有危險，便就先暫時收留牠。

過了2小時後卻遲遲等不到狗主人來認領，無奈之下只好報警求助，細心的警方抵達現場後，依小狗的外觀研判，疑似剛走失不久，於是將牠帶往附近處寵物醫院掃描晶片，但撥打飼主的電話皆未接通。

警方只好先帶回派出所安置，並於臉書社團發文，希望能盡快找到飼主，飼主洪小姐一看到消息便馬上前往派出所認領，洪小姐表示該鬆獅犬名為「弟弟」，平常都會在家附近散步，這次不知道為何會走失，非常感謝警方的協助，才能順利找到愛犬。

警方呼籲，民眾家中若有飼養寵物，應多加注意寵物動向，並應掛上寵物名牌或植入晶片，避免不慎走失時，能迅速聯繫上飼主，讓毛小孩平安返家。