新北市1名男高中生日前與朋友在板橋某公有籃球場打球，一度用「背後傳球」方式導致朋友漏接，球滾到外頭馬路上，造成1名女騎士摔車重傷，肋骨、手掌骨折，女騎士長達70天無法自理生活，向高中生求償123萬；法院認定意外主因是高中生「不正常傳球方式」，因此判須賠償84萬，管理球場的板橋區公所不須賠償。

判決書指出，該名男高中生當時在板橋區公有籃球場打球，因「背後傳球」導致朋友漏接，球滾出圍籬空隙後至外圍馬路上，造成1名女騎士閃避後摔車受傷，送醫後左側2根肋骨斷裂、右手掌骨折，全身多處挫傷，傷口包紮下長達5個月無法工作、70幾天生活無法自理，女騎士憤而向高中生與板橋區公所提告求償。

刑事部分法院判高中生訓誡；民事部分女騎士求償123萬，法院審理時，與高中生一起打球的2名球友說，當下高中生確實有「耍花招」背後傳球，球友曾勸他不要這樣，因為容易丟偏，但對方仍執意背後傳球、造成力道過猛，球到球場外引發意外。

法官認為，此次意外是由男高中生以「不正常傳球方式」給球友才發生，不認為板橋區公所有連帶賠償責任，男高中生須負全部責任，賠償女騎士勞動損失、醫療費、看護費、復健費及精神慰撫金共近84萬多元，全案仍可上訴。

不過男高中生對於板橋區公所不須賠償不滿，認為該場地合法籃球場，且背後傳球是籃球運動中正常的傳球技術之一，市府應設置完善的圍欄或鐵絲網，但當時籃球場只有長邊圍籬，底部仍有空隙；而法官仍認定主因是高中生不正常發球，公所不須賠償。