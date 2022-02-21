真人競賽綜藝《乘風破浪的姐姐》，從第一季開播以來，每每開出收視紅盤，不僅給了線上明星再登演藝事業巔峰的機會，豪華的參賽卡司也幫助節目持續製作下去，如今《乘風破浪的姐姐》來到第三季，參賽名單一直讓人相當好奇，先前瘋傳雙金影后賈靜雯、動感女神李玟等大咖將加盟，如今過了個年出現最新完整名單，可說是人員大風吹，有6位台灣女星入列。

《乘風破浪的姐姐》自2020年開播以來，以一年推出一季的速度向前邁進，每每成功帶起話題，第三季的製播勢在必行，先前有傳這一季將在2022年3月開始製播，加盟卡司備受關注，早在年前就有風聲，流出一份名單，上頭寫著李玟、賈靜雯、李冰冰、溫嵐、王心凌、鍾欣潼(阿嬌)、蔡卓妍(阿Sa)等，可謂大咖雲集，當時被讚這人員不僅出乎意料製造驚喜，且「越來越頂了」，讓外界好期待。

沒想到過了一個年，《浪姐3》加盟名單大翻盤，有名自稱是「芒果TV導演」的網友，在網上曬出最新完整名單，原本列出的賈靜雯、李玟、李冰冰都不在上頭，而台灣方面有6名女藝人參加，分別是任家萱(Selina)、王心凌、徐懷鈺、詹雯婷(前「F.I.R.樂團」主唱Faye)、白安、孫盛希。

港星方面則有「Twins」的阿嬌與阿Sa、「最美妲己」溫碧霞、薛凱琪、江海迦、泳兒等，其他還有陳冰、毛曉彤、袁婭維、孫悅、韓雪、南韓女團「FIESTAR」出身的曹璐、張小斐、徐冬冬、曲尼次仁等，共計30人組成《浪姐3》參賽名單，仍是相當華麗。