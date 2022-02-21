林姓毒蟲身體不適叫救護車警察也到場，毒蟲竟把毒咖啡包塞給消防員逃跑。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

林姓毒蟲身體不適叫救護車警察也到場，毒蟲竟把毒咖啡包塞給消防員逃跑。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

叫救護車警察也到場 毒蟲竟把毒咖啡包塞給消防員逃跑

40歲林姓男子20日傍晚自覺身體不適，打電話給消防隊要叫救護車，消防員同步通知警方，豈料林男獲悉警方也將到場，把毒咖啡包塞給消防員後匆忙搭電梯逃逸，員警到場緊急追人，林男力抗還高喊警察打人，仍被優勢警力逮捕，被依毒品罪嫌送辦。

桃園警察分局景福派出所20日傍晚4點多，接獲消防隊通報，指桃園區博愛路有民眾自承身體不適，請求叫救護車幫忙送醫，員警立即趕往現場協助，豈料到場報案人已離去，在場救護員說，報案黑衣男子精神恍惚，知道員警要趕來，突然拿著一整袋咖啡包交給消防人員後，就匆忙搭乘電梯下樓逃逸，留下面面相覷的救護員。

員警直覺奇怪，連忙下樓詢問大樓警衛，尋著指示在桃園區民族路與博愛路口，找到40歲林姓男子，請他配合盤查，林男不但要檢查員警證件，還與員警推擠拉扯，更高喊警察打人，所幸支援警力迅速抵達，合力將其壓制逮捕。

警方檢測消防員手中的袋子，裡頭有25小包咖啡包，測試有三級毒品反應，將林男依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦，警方呼籲毒品嚴重危害身心健康，將進行強力查緝以淨化社會治安。

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