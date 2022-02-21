政府多項打炒房措施尚未催出賣房意願。國泰金控21日公布2月最新國民經濟調查結果，雖然1月及2月都有39.2％的受訪者認為「現在是賣房時機」，但同時仍有逾42％覺得不是，因此賣房意指數2月維持-3.1，仍未翻正，相較2013年10月到2014年9月長達一年的賣房正意願，這波打炒房措施似乎還不夠「震撼」。

據國泰金每月針對其集團客戶進行的問卷調查結果顯示，2013年10月到2014年11月認為當時是賣房時機者，每月都逾4成，且2013年10月到2014年9月期間，認為是賣房時機者還高於認為不是賣房時機者，呈現12個月的正意願，前一波出現正意願是2011年2月到3月，僅二個月，且自2014年9月之後，再無賣房正意願，即屋主開始「惜售」，至今都是負意願。

當時為何出現賣房正意願，是國際氛圍都認為資金過剩，房市恐出現泡沫，各國政府都意願事先預防，台灣央行、財政部及金管會亦多次預警，2014年6月央行並限制豪宅貸款及第三戶房貸最多5成、部分地區第二房房貸最多6成、法人房貸一律5成等，金管會亦對不動產貸款集中度進行控管，且當時市場預期會升息，投資者成本可能大增等。

當時的確讓賣房意願升高，一度有逾48％的受訪者覺得當時已到賣房時機，高於35％多認為不是者，創國泰金2010年3月啟動此調查以來，最長時期的賣房正意願，共達12個月。

這波央行從2020年12月開始祭出相關措施打炒房，金管會亦配合金檢，房地合一稅2.0在2021年7月亦上路，去年底央行再祭第四波信用管制等。

據國泰金調查，這波政府一樣是聯手打炒房，但賣房意願似乎不如2014年時翻正，雖然認為現在是賣房意願者在今年1月及2月有上揚到39.2％，創2015年4月以來、即83個月來新高比率，但認為不是賣房時機者仍在4成以上，即賣房意願指數到今年2月仍是-3.1，依舊是負意願。