福食要來了！衛福部今日公告調整日本食品輸入管制及檢附輻射檢測證明等相關措施，並自即日起生效，凡2月21日自福島等5縣出港之流通產品，只要持產地及輻射檢驗相關證明，均能進口至國內，衛福部指出，將持續依照3原則、3配套的方式為國人把關食安健康。

本次公告調整之日本食品管制措施，從過去限制地區輸入，改為風險產品管控，其依然禁止輸入之產品包含，日本國內限制流通的產品、福島5縣之野生鳥獸肉、福島5縣生產之菇類、福島5縣之漉油菜等。

檢附輻射檢測及產地證明得進口之產品則有，福島5縣之開放品項產品、宮城、岩手、山梨、靜岡生產製造之菇類，宮城、岩手生產製造之水產品，靜岡生產製造之茶類，宮城、琦玉、東京生產製造之乳製品及嬰幼兒食品。

衛福部指出，前項調整自2月8日起已預告徵詢各界意見，在國家發展委員會公共政策網路參與平臺(眾開講)及首長信箱(含總統、院長、部長、署長信箱)，總共接獲36則意見，其中17則(47.2%)支持、4則(11.1%)反對及15則(41.7%)提出建議或詢問草案內容，支持者遠多於反對者，衛福部均予以回應及說明。

衛福部強調，政府以「回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為食安把關」3原則，及「『禁止特定地區進口』改為『禁止特定品項進口』、針對具風險品項，要求提供雙證(輻射證明及產地證明)、福島等5縣食品於邊境逐批檢驗」3配套，積極建立完整食安管理，維護民眾飲食安全。