傳出美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）下週將訪台，遠景基金會執行長賴怡忠表示，他僅可證實確實是由遠景基金會出面邀訪，無法評論具體行程與規劃細節。

媒體報導，蓬佩奧已敲定在3月3日拜會總統蔡英文，此次同行的還有前美國國務院國務卿政策規劃辦公室中國政策規劃首席顧問余茂春，這位華裔美人被公認是扭轉美國前總統川普（Donald Trump）對中政策的重要策士，余茂春同行被視為是來訪團的另一亮點。

1963年出生的蓬佩奧，在2018到2021年擔任美國國務卿，經常發表批評中國、力挺台灣的看法，除多次支持台灣加入國際組織，譴責中國軍事威脅台灣，他在卸任前宣布「解除台美官方接觸的自我審查限制」，更被視為促進台美雙邊交流的重要推手。

蓬佩奧去年3月接受中央社專訪時曾表示，「若哪天有機會造訪那裡（台灣），會是很棒的事，我會真的很享受，那會是很令人享受的事（a real treat）」。