民進黨屏東縣長初選競爭激烈，參選人之一的立委莊瑞雄今天再度點名周春米與國民黨「魔鬼交易」，許多座談會由國民黨大咖幫忙，他強調，這不是不可以，但應該讓民進黨支持者知道才能做分辨。至於三人的支持度，他坦言目前呈現膠著不相上下。

民進黨屏東縣長初選，民進黨立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄三人競逐，屏東縣長潘孟安公開力挺周春米，鍾佳濱日前則獲副總統賴清德公開支持，莊瑞雄今天接受周玉蔻《新聞放鞭炮》節目專訪，周玉蔻詢問莊瑞雄是否和屏東縣長潘孟安有仇？

莊瑞雄否認表示，他自己多次公開稱讚潘孟安做的不錯，具有五星級的滿意度，但每一個人都階段性，當縣長是一棒接著一棒，一點一滴的去做累積，最後會產生蛻變，選舉不是看誰支持誰，而是要看參選人本身。

他以高鐵延伸到屏東的政策為例，從行政院長毛治國時代，他就一直爭取，但毛治國理都不理，張善政說他只是看守，直到賴清德當行政院長才納入評估，到了蘇貞昌做了最大的政治決定，就通過了。

日前國民黨屏東縣地方公職要員動員為周春米助選，一群民進黨資深黨員看下去刊登廣告，影射周春米，莊瑞雄也指控周春米「與魔鬼交易」。對此，莊瑞雄表示，周春米在屏東辦座談，由國民黨大咖出手相助，這是屏東當地人都知道的事。

對於周春米表示服務不分黨派，莊瑞雄認為，這不是服務，而是競選手法，他說，有國民黨大咖助陣幫忙選舉並不是不行，而是要讓選民知道，讓民進黨支持者在初選的時候做分辨，「你如果認為那是可以的，你也可以光明正大讓社會知道，我沒有意見」，但他認為，這種作法就是外力介入。

外傳屏東縣長初選目前由周春米領先，對此，莊瑞雄表示，每個陣營都會說自己民調領先，但事實上就他的了解，目前三個人的民調不相上下，出現膠著。

此次初選三人競爭激烈，如果最後是由周春米或鍾佳濱出線，是否仍會團結打選戰？莊瑞雄表示，民進黨大家都很團結，初選的時候，大家各憑本事，但初選結束就是團結對外征戰。

他說，屏東縣的建設要一棒接著一棒，雖然潘孟安滿意度很高，但交通建設和產業園區仍然不足，這兩者息息相關，因為交通不便，會影響到產業進駐的意願，這也就是為什麼他之前積極爭取高鐵要延伸到屏東，屏東的家戶所得，在全國中排名倒數，他若當選，一旦會積極去做改變。