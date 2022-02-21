蒙面持槍上門洗劫丟丟妹叔叔 1自轟亡1落網。(記者謝瓊雲翻攝)

知名海鮮直播主「丟丟妹」叔叔家遭歹徒持槍洗劫，警方於昨深夜(20日)到摩鐵逮人，最新影片曝光，畫面中可以看到，現場火力全開，警方大喊「開槍了」，楊嫌疑似發現自己逃不走舉槍自轟倒在駕駛座旁，警方發現後隨即叫救護車，今(21日)上午宣布不治，全案將擴大偵辦。

搶劫丟丟妹叔父2嫌摩鐵內開槍，警方進入摩鐵前畫面曝光。(記者謝瓊雲翻攝)

據警方密錄器顯示，當時警方再摩鐵外面埋伏，聽到歹徒在車內開槍後，隨即進入摩鐵，回擊兩槍，大喊：「開槍了」槍響劃破天際，遇發現一名男子在倒臥在駕駛座旁的血泊中，隨即又喊「有人輕生」、「叫救護車」，嫌犯疑似已舉槍自轟。送往雲林基督教醫院搶救，今天上午宣告不治。

回顧案情，知名海鮮直播主「丟丟妹」李明珊原本傳出彰化伸港老家遭劫，其父親福哥李慶福出面澄清，是弟弟住處大年初四遭歹徒2人分持長、短槍闖入，搶走20、30萬元，和美警方組成專案小組連日鎖定歹徒行跡偵辦，20日凌晨前往雲林縣某汽車旅館攻堅，其中楊嫌眼見逃不走，竟舉槍自轟倒臥血泊，送醫後不治，警方今天上午宣布破案，也將進一步說明案情，全案將擴大偵辦。

搶劫丟丟妹叔父2嫌摩鐵內開槍 1男車內自轟，今上午宣布破案，全案將擴大偵辦。(警方提供)

根據了解，2名歹徒都是和美鎮人，為何會光天化日下持槍到伸港鄉民宅行搶，事前如何獲悉貿易商友人交貨款給「丟丟妹」的叔叔，搶到的數十萬元現金，都花用在何處？金流與行搶動機都是警方偵辦時欲釐清的重點。

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