白俄羅斯國防部宣布俄羅斯將延長在白俄羅斯原定於周日結束的軍事演習。這個最新的發展將加劇當地的緊張局勢，衛星影像顯示俄羅斯裝甲部隊與軍隊似乎在烏克蘭附近部署新的軍力。

另一方面，白宮宣布美國總統拜登和國家安全委員會召開會議後，已經取消前往德拉瓦州的行程，轉而留在華盛頓與法國總統馬克宏通話，就俄羅斯的軍力集結進行協商。

過去幾周以來，俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境大量集結已經讓全球繃緊神經，現在俄軍將延長在白俄羅斯的軍演，這個消息勢必加劇當地的緊繃局勢。美國國務卿布林肯表示，此事讓他更加擔心俄羅斯即將入侵烏克蘭。但莫斯科當局已一再否認有入侵烏克蘭的計畫。

美國衛星影響Maxar表示，俄羅斯軍隊在距離烏克蘭邊境僅15公里處的森林、農場與工業區新增多個軍事部署，這與近幾周來看到的情況不同。該公司表示，一直到最近，俄國大部分的軍事部署主要都在現有的軍事駐地和訓練區域，或在這些地方附近。

北約表示，俄羅斯在白俄羅斯部署3萬大軍。

布林肯接受CNN採訪時表示，我們所看到的一切都顯示情況非常嚴重，如果莫斯科入侵烏克蘭，西方國家也同樣已做好應對準備，但在坦克真正開動、飛機起飛之前，我們仍將善用每一次機會、每一分鐘，看看是否還能夠以外交努力阻止普丁總統繼續推進入侵烏克蘭的計畫。只要莫斯科不推進這個計畫，本周他將按原定規畫與俄國外長拉夫羅夫會晤。

法國總統馬克宏的幕僚表示，法國和俄羅斯同意應該在周一舉行歐洲安全與合作組織（OSCE）會議，烏克蘭也將派代表出席。OSCE輪值主席國波蘭稍早前表示，應烏克蘭要求，OSCE將召開理事會特別會議，致力於防止俄烏武力衝突。

捷克總理Petr Fiala表示，這絕對不是誇大，歐洲距離戰爭僅一步之遙，不久前這是無法想像的事。烏克蘭總統府顧問Mykhailo Podolyak表示，俄國延長軍演，凸顯出不應將莫斯科當局說出的話視為是具有約束力的承諾。

西方國家正在準備萬一俄國真的入侵烏克蘭，他們可能對俄國企業與個人實施的廣泛制裁措施。英國首相強森向BBC表示，這類措施可能包括限制俄國企業取得美元和英鎊。歐盟執委會主席馮德萊恩向德國媒體ARD表示，原則上，俄羅斯將被國際金融市場阻絕於外，也將無法取得歐洲的主要出口產品。