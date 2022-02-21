英特爾（Intel）上周舉行投資者大會，知名半導體分析師陸行之在臉書PO文表示，感覺好像没這麼糟，要是執行長季辛格（Pat Gelsinger）真能帶領英特爾達到這些目標，表示強大的執行力，那對英特爾就不能小覷，有待持續觀察。

陸行之也指出13大觀察重點如下：

1. 採用Intel 7製程生產的Xeon產品Sapphire Rapids將提前於3月份出貨 vs. 市場預期延遲到今年第3季出貨。

2. 公司用基因組學動態數據比較展示用Sapphire Rapids內建的AI加速器來替代獨立Nvidia A100 GPU做機器學習，速度快了85%，這點不是很懂？

3. Intel 7已量產，Intel 4 Meteor Lake下半年準備量產，Intel 3準備2023年下半年量產，Intel 20A計畫2024年上半年準備量產，Intel 18A 預定2024下半年準備量產（拚4年內完成5個技術節點，簡直不可思議）vs. 公司T 3奈米2022年下半年投片量產， 2奈米2024下半年投片量產；

4. 僅開放 x86 IP給晶圓代工客户使用；

5. 2022年低個位數成長，2023-2024年中高個位數成長，2025-2026年10-12%成長；

6. 公司預期在2026年AI + gaming GPU達到100億美元，從2022年的> 10億美元(4mn units, 單價超過250美元) 增加近10倍；

7. 英特爾公布2021年代工營收有9億美元，加了Tower高塔就有24億美元，到2026年英特爾圖表预期Intel 16、3、18A先進製程有50億美元以上营收，其他代工服務約有20億美元，加上高塔合計超過70億美元，超過4%全球份額；

8. 2022年 Capital intensity 約35%，長期回到25%，自由現金流占20%營收；

9.季辛格的目標是獲利加倍，P/E加倍；

10.英特爾預期數據中心 CPU/FPGA/AI GPU 市場從2021年的300億美元增長到2026年的650億美元 (15% CAGR)；

11. Granite Rapids 延遲到2024年，從Intel 4 改成3；低功耗Sierra Forest從Intel 20 Angstrom 改成 Intel 3，預期2024年推出；

12. 英特爾預期2021-2023數據中心CPU/FPGA成長5-9%，2023-2026 成長15%；

13. 靠着製程演進、漲價、產品組合改變、控制成本，英特爾預期毛利率從 2022-2024的51-53%，回升到2025以後的54-58%。