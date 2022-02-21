麥當勞永遠的1號餐「大麥克」有了家族新成員了！為讓不吃牛肉或嗜肉的客人都能「大塊」朵頤，台灣麥當勞宣布，自2月23日起至3月22日止，期間限定推出重級「大麥克家族」新成員「香雞大麥克」與「無敵大麥克」，「香雞大麥克」採用雙層酥炸雞排搭配經典大麥克醬，而肉量加倍的「無敵大麥克」則標榜將滿足廣大肉食控的口腹之慾，讓「大麥克家族」新成員，「大」飽口福、大大滿足。

麥當勞的「大麥克」不僅風靡全球，在台每年銷售超過千萬個，可見大麥克在粉絲心中不可撼動的地位。麥當勞經典大麥克不僅曾獲台灣網路媒體調查「10大美味漢堡排行榜」中名列 第一，更是世界羽球球后戴資穎與許多名人的最愛，人氣當道、粉絲遍布全球，是「明星級漢堡」！而在台灣網路論壇中，更有民眾層出不窮的大麥克創意吃法分享，無論是夾入薯條、冰炫風的澎湃吃法，或是享用大麥克的「最佳手勢」，皆引發大量網友湧入留言區參與討論、網路聲量不斷，今年已近55歲的大麥克潮爺人氣仍歷久不衰。

為讓不吃牛的民眾，也能加入「大麥克家族」行列，台灣麥當勞決定推出「香雞大麥克」，並自2月23日起至3月22日止限期登場，雙層酥炸雞排，搭配經典大麥克醬，加上生菜、吉事、酸黃瓜，美味層層堆疊，多層口感樂趣無窮，即使是不吃牛的民眾，一嚐香雞大麥克亦能「大大滿足」。

大麥克升級版、肉量加倍的「無敵大麥克」自2007年首次推出，即征服全台肉控族的胃，網路媒體調查中更為2021年度備受網友矚目的麥當勞五大回歸餐點之一，4層紐澳100%雙層純牛肉、共15層的巨無霸漢堡，大口咬下、肉香四溢，此次回歸為食肉族帶來滿足口腹之慾的春天，熱愛大滿足口感的老饕千萬別錯過。

台灣麥當勞表示，「大麥克」單點75元；勁脆套餐143元。新成員「香雞大麥克」單點95元；勁脆套餐163元。「無敵大麥克」單點115元；勁脆套餐183元。