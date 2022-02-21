大葉大學食生系蔡明勳教授（中）、大榮生技董事長游富華（左）與前瞻技術長趙士慶，共同取得蛹蟲草複方組合產品的發明專利。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

經實驗室驗證，人工培養的蛹蟲草具有益肺補腎特性，複方組合物能保護呼吸道，抑制發炎反應。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大榮生技與大葉大學長年產學合作，游富華董事長（中）感謝食生系蔡明勳教授（左）協助公司取得蛹蟲草最新的發明專利，也讓產品從國內銷售邁向國際市場。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

創立近20年的大榮生技公司，近年攜手大葉大學食品暨應用生物科技學系教授蔡明勳領軍的研究團隊，經實驗室測試證實蛹蟲草子實體膠囊對小鼠呼吸道的保護效果，成果並取得「用以改善呼吸道疾病之蛹蟲草組合物」發明專利。

大葉食生系與大榮生技產學合作，自2017年起獲得補助執行經濟部工業局中小企業即時技術輔導計畫，經動物實驗證實蛹蟲草具有改善呼吸道疾病的效果，並為產品找到最適合的複合配方，另一方面，學校也輔導公司申請發明專利，讓產品加值。

蔡明勳表示，針對大榮生技公司研發的2項蛹蟲草相關產品，進行小鼠呼吸道試驗，實驗結果證實具有保護呼吸道效果，並進一步發現複方產品只要低劑量就可抑制炎症反應；緊接著申請發明專利，去年10月順利通過，由蔡明勳、中山醫大生醫系副教授王淑紅、大榮生技前瞻技術長趙士慶、研發長尤新輝、董事長游富華等人共同發明。

蔡明勳說，當初執行研究計畫是希望能減少呼吸道疾病，呼吸道感染可能引發肺炎，加上新冠肺炎疫情全球流行，希望這項研發成果能幫助大家提升自體免疫能力，避免病毒影響身體健康。

游富華表示，大榮生技與大葉大學產學合作十多年，一直是公司堅強的研發後盾，在學校輔導下，從製造工廠變成技術型廠商，蛹蟲草產品從無到有、到最好，從國內銷售邁向國際市場，相關產品取得專利後也已上市，提供民眾優質的保健選擇；趙士慶指，大榮生技蛹蟲草生產技術已相當成熟，研究文獻指出，蛹蟲草益肺補腎，對於國人常見呼吸道過敏等問題有其保健功效。

蔡明勳強調，大葉大學是產業導向的綜合型大學，實驗室長期與大榮生技合作，協助廠商產品研發、功能驗證，透過產學攜手，更幫助在學生打造競爭力；曾參與產學計畫的大學部學生黃子綾，計畫過程中累積專業知識與實驗經驗，順利考取台大與陽明交通大學的研究所。