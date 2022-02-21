因應疫情期間旅遊市場改變，為接觸更多國旅消費者，及完善旅客出遊體驗，雄獅旅遊宣布進行門市轉型升級，以「Regional Hub」和服務旅客為核心概念，鎖定高鐵、台鐵、捷運交匯的轉運站，推出「新型態四代店」，首波插旗南港、板橋、新烏日及新左營，台北車站門市也預計下半年改裝完成。雄獅旅遊強調，門市不再只是旅遊產品販售諮詢的據點，將提供更多元服務面向，成為消費者旅遊體驗的重要場域。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示， 雄獅從海外轉國旅的關鍵策略就是掌握交通樞紐，當旅客已改由搭乘高鐵、台鐵或捷運在國內旅遊，服務旅客的雄獅門市也隨之轉型，從過去一線黃金店面，轉至全台各大旅客集散點就近提供服務，從「報名的地方」轉變為「報到的地方」。未來新型態四代店除了規劃進駐區域總部外，也將透過雄獅自有車隊串接，鏈結地方產業文化，加速驅動在地旅行，擴大場域影響力。店內除販售旅遊產品外，更結合旅遊服務及農產品伴手禮展示，也規劃與地方政府串連觀光產業資源，擴大服務能量。

雄獅旅遊新型態四代店進駐南港、板橋、新烏日及新左營四大轉運站，邀請鳴日號觀光列車設計團隊柏成設計操刀，設計概念以打破傳統旅行業櫃檯的框架為初衷，強調無紙化服務及科技未來感，為台灣旅遊業者首創。空間色調以黑與白為主軸，僅保留雄獅所代表的紅色，並使用金屬沖孔板重現竹編工藝特有圖騰，創造精品時尚現代感，將整體空間打造如工藝品般簡約和諧。

配合新型態四代店開幕，雄獅旅遊推出國內旅遊現場報名優惠，團體行程最高折5百元，旅客於2月21日至2月27日至新型態四代店拍照打卡，即可獲雄獅旅遊國內旅遊產品優惠折扣碼。另外為讓旅客更加了解新型態四代店，雄獅也舉辦線上答題抽好禮，有機會獲得千元雄獅旅遊金、飛狼OUTDOOR森活五件式收納袋組、7-11禮券及Travel盥洗包等好禮，中獎名單將於3月20日抽出。