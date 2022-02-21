衛福部21日公告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」（即禁止進口之規定）及發布「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，並自即日生效。

食藥署署長吳秀梅21日指出，開放日期以21日出港來計算，而邊境檢驗3天內要完成，預估公告後在一年會增加幾千萬的檢驗量。

衛福部指出，政府以3原則搭配3配套積極建立完整食安管理，維護民眾飲食安全。3原則分別有：回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為食安把關；3配套則是「禁止特定地區進口」改為「禁止特定品項進口」、針對具風險品項，要求提供雙證（輻射證明及產地證明）、福島等五縣食品於邊境逐批檢驗」。

此次公告調整對日本食品管制措施，由現行地區管制，改為風險產品管制，包括︰

一、停止輸入查驗（即禁止進口）︰

（一）日本國內限制流通的產品，為當然停止受理輸入查驗。

（二）野生鳥獸肉︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。

（三）菇類︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。

（四）漉油菜︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。

二、應檢附輻射檢測證明及產地證明（即檢附雙證）︰

（一）福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣開放品項之產品。

（二）宮城縣、岩手縣、山梨縣、靜岡縣生產製造之菇類。

（三）宮城縣、岩手縣生產製造之水產品。

（四）靜岡縣生產製造之茶類產品。

（五）宮城縣、埼玉縣、東京都生產製造之乳製品、嬰幼兒食品。

前述調整措施，於8日預告徵詢各界意見，在國家發展委員會公共政策網路參與平臺（眾開講）及首長信箱（含總統、院長、部長、署長信箱），總共接獲36則意見，其中17則（47.2％）支持、4則（11.1％）反對及15則（41.7％）提出建議或詢問草案內容，支持者遠多於反對者，衛福部均予以回應及說明。

衛福部強調，將持續把關並依據產品風險及「食品及相關產品輸入查驗辦法」相關規定，於邊境查驗符合規定者，始得輸入；查驗不符合規定者，一律退運或銷毀，不會流入國內市場，確保輸入食品安全。