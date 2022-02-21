台北美福大飯店為慶祝成立六周年，將於3月23日舉辦「真善美福 予愛相扶」六周年慈善音樂晚會，邀請賓客一起用愛聆聽做公益，欣賞曾任金馬獎弦樂統籌的SEMIFUSA音樂藝術所帶來的精選樂曲，琴音相隨創辦人─劉中的小提琴組曲，以及金曲美聲紀曉君用聲音詮釋台灣之美。

台北美福飯店表示，慈善音樂晚會所義賣的紀念酒由華人之光的國際精品「法藍瓷」，與榮獲美國舊金山烈酒大賽金牌獎 「馬祖大麴酒」的馬祖酒廠，匠心打造的「典藏版六周年慈善紀念酒」，搭配住宿享尊榮優惠，活動期間義賣紀念酒之所得將全數捐贈「真善美社會福利基金會」，一起用台灣好聲，將愛遠播。

台北美福大飯店自2016年成立以來屢獲國內外專業機構的肯定，包括交通部觀光局、世界奢華酒店組織，以及米其林評鑑等。台北美福感念一路陪伴成長的賓客，於疫情紛擾之際仍繼續支持，特別攜手藝術界精品級品牌─「法藍瓷」打造限定版瓷瓶，以美福的優雅雙塔建築製成酒瓶，選用穩重的鈷藍色調為基礎色，巧妙運用浮雕淺刻技法與釉彩，搭配純金勾勒的立體線條，最後綴上中山區花─蝴蝶蘭，寓意「幸福翩然而至」。瓶內裝載馬祖酒廠承襲一甲子古法釀造的「大麴酒」，堅持純糧固態發酵，窖藏於恆濕恆溫的花崗岩八八坑道中自然醇化，酒體勁道凜冽，醇香厚實，尾韻悠長。精緻打造優雅呈現，嚴選佳釀醇香永傳。

除了限定版紀念酒款，晚會邀請曾為51屆金馬獎頒獎典禮統籌弦樂的SEMIFUSA音樂藝術，以弦樂演奏多首融合古典及流行的精彩樂曲。知名小提琴音樂家─「劉中」接力為愛發聲，悠揚琴聲將為愛漫延。擁有天籟美聲的原住民代表─紀曉君亦將蒞臨獻唱，經典曲目「神話」與帶有濃厚家鄉情的「故鄉普悠瑪」等代表歌曲。搭配台北美福全新的420吋LED屏幕所帶來的影視震撼，一起用愛聆聽，隨著音樂欣賞台灣之美。

為愛獻聲予愛相扶，慈善音樂會搭配紀念酒款義賣，每組22000元，雙人與會共享愛與人情味。遠道而來或想體驗住宿的賓客，即日起至3月23日「尊榮慈善」住房，提供28坪的尊爵套房及32坪的皇家套房優惠，每房每晚31000元起，感受舒適住宿，於慈善音樂會聆聽悠揚美聲，珍藏限量款紀念酒，預訂皇家套房另加贈8000元餐飲抵用券。

【酒後不開車，安全有保障。飲酒過量，害人害己。】