根據經濟部投審會統計，111年1月核准對中國大陸投資件數為42件，件數較上年同期增加23.53％；核准投(增)資金額計美金3億347萬3000元(折合新台幣91億419萬元)，較上年同期增加21.51％，主要係因111年1月核准南亞電路板股份有限公司以美金7100萬元經由香港間接增資大陸地區南亞電路板(昆山)有限公司等大型投資案所致。

陸資來台投資方面，111年1月核准陸資來台投資件數為4件，較上年同期增加100％；投(增)資金額計美金456萬4000元(折合新台幣1億3692萬元)，較上年同期增加201.84％，主要係因111年1月核准大陸商鴻碩精密電工（蘇州）有限公司以新台幣8388萬元增資航碩興業有限公司等大型投資案所致。

自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1514件，核准投(增)資金額計美金25億3208萬9000元(折合新台幣759億6267萬元)。