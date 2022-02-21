空軍司令部督察長柳惠千，將接任情報局次長。(資料照)

國軍高層人事將有異動，國防部情報次長楊靜瑟中將，將接任軍事情報局局長；空軍司令部督察長柳惠千，將接任情報局次長，兩人事案都於3月1日生效，其中柳惠千另於7月1日升中將。

情報次長向來長期由空軍系統將領擔任，包括前國防部長、現任退輔會主委馮世寬，以及已故參謀總長沈一鳴，都曾擔任過情報次長職位。依據國防部參謀本部處務規程，情報次長室設有三處一中心，主管國軍情報政策制度規劃丶國際情報合作交流等15項職掌。

楊靜瑟、柳惠千都是幻象戰機第一批到法國接機的種子教官。而在國安私菸案中遭到記大過處分的柳惠千少將，被調離總統府副侍衛長一職，具有雙博士學位的他，原是空軍的明日之星，也是重點培植將領，一度可望由副侍衛長調升侍衛長，未料捲入私菸案只能回空軍，隨後被調往教準部接任副指揮官。

楊靜瑟過去曾有派駐友邦擔任武官經歷，也曾在空軍司令部擔任軍情處長、情報次長室擔任政策計畫處處長等。