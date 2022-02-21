上海、深圳交易所最新大盤指數為，上証指數3480.4606點、下跌10.2967點，深成指數10636.4285點、上漲7.0045點。

《國際金融》西門子給力 歐股續漲0.25％
A股三大指數午後震盪走低 滬指收跌0.98％
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