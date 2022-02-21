《深滬股》上証指數下跌10.2967點、深成指數上漲7.0045點 10:512022/02/21 時報資訊 時報、外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上海、深圳交易所最新大盤指數為，上証指數3480.4606點、下跌10.2967點，深成指數10636.4285點、上漲7.0045點。 《國際金融》西門子給力 歐股續漲0.25％ A股三大指數午後震盪走低 滬指收跌0.98％ #上証指數 #滬股 #深成 #指數上漲 #大盤指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港股恒指跌170點 陸保險股大跌 12:312022/02/15 財經 A股早盤開高走低 深成指轉跌 10:312022/02/21 財經 上證指數半日漲11點 深成指漲103點 12:422022/02/17 財經 內需增溫、全球經濟成長加持 中小型股補漲 可望跑贏大型股 04:102022/02/14 投資理財 A股開盤下跌 滬指跌16點 10:362022/02/18 財經 騰訊：滴滴上市後未增持股份 04:102022/02/12 全球財經 A股三大指數漲跌互見 滬指開低走低 10:302022/02/14 財經 陸股盤末衝高 上證指數漲0.5％ 15:482022/02/15 財經 俄烏緊繃 標普500本益比 跌破20倍 04:102022/02/14 財經要聞 台積電股價開盤漲12元 市值增加3111億元 11:152022/02/16 財經 滬深兩市交投暢旺 上證指數微漲2點 15:532022/02/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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