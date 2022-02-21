2022年縣市長選戰將在年底舉行，資深媒體人陳東豪指出，現在國民黨在桃園和台南陷入人選之亂，如果這種情況繼續下去，民進黨勝選的機會就在黨主席朱立倫的身上。

陳東豪昨（20日）在政論節目「驚爆新聞線」上表示，現在桃園市長鄭文燦兩屆任滿，應該是國民黨最好進攻的時候，怎會陷入一團混亂？當過桃園縣長的朱立倫，應該最清楚桃園的選情結構，怎會到現在還搞不定，甚至連離開政治圈的人都可以被點名，這表示朱立倫對桃園的情況無法掌握。

此外，陳東豪直言，除了桃園，還有台南也是亂成一團，但他認為台南就是要朱立倫這個在地女婿以黨主席之姿親征，因為當黨主席最重要就是領導力，要身先士卒、衝鋒陷陣；陳舉例，總統蔡英文2010新北市長選舉，因為當時民進黨內無人可選，因此蔡以黨主席之姿親自參選，儘管最後結果敗選，可蔡在第一場選戰就拿到了100萬張票，不僅奠定自身在民進黨定位，也未後來的勝選打下基礎。

陳東豪表示，現在國民黨目前在台南和桃園布局很亂，還不知其他地方會不會亂，一個不小心，民進黨勝選的機會就在朱立倫的身上。一個黨中央如果指揮不動、布局不對的話，恐會成為藍營候選人的包袱。