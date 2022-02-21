俄軍持續在烏克蘭邊境演習

俄羅斯總統普丁周日原本該就烏克蘭頓巴斯（Donbas）地區發布重大聲明，但他沒有。同樣的，在白俄羅斯境內，也就是烏克蘭西北部邊境的俄軍周日原本預定結束軍演，返回國內基地，但也沒這麼做。反之，白俄羅斯國防部說，他們會再留久些。

Slate網20日指出，原本各方認為，普丁周日可能侵略烏克蘭。由於北京冬奧結束，他不會搶了好友中國國家主席習近平這次體育盛事的鋒頭，時機看來正好，但他也沒這麼做。另一方面，烏克蘭頓巴斯親俄分離主義分子正砲轟烏軍陣地，還有人口密集區。他們說，這是在回應烏軍攻勢，但現場記者說，砲火是單向發射。

這是怎麼回事？這些分離主義分子是想激發回應，好讓普丁有藉口進軍頓巴斯，甚至攻打烏克蘭首都基輔，好使他進一步攻擊烏克蘭順理成章嗎？還是他打算讓僵局持續，指望美國能提出更好的外交協議？或是他正繼續和歐洲領導人會談，希望能見縫插針，擴大北約（NATO）的裂痕？

普丁可能還在煩惱—中國外長王毅19日在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上說，「各國的主權、獨立和領土完整都應當得到尊重和維護，這是國際關係的基本準則，也是中方一貫秉持的原則立場，對烏克蘭也不例外。」

俄羅斯擴大在烏北邊境軍演

而兩星期前，普丁和習近平在北京冬奧開幕時會面，接著發表共同聲明，宣布雙方在各式議題上的合作立場。或許普丁從中獲得保證，要是美國和北約對俄羅斯實施嚴厲制裁，他會尋求習近平支持，而王毅的談話或許動搖了那信心。

那下一步會怎樣呢？當然，我們不知道。或許沒人知道，難道普丁知道嗎？美國總統拜登18日說，普丁已打定主意侵略。據《華盛頓郵報》（The Washington Post）20日報導，拜登的聲明是根據獲得的情報顯示，俄羅斯軍官已接獲命令，要發動全面進攻。

當然，成命也能收回。據說在俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）安排下，他周四將與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會談。而無論布林肯和拜登都說，俄羅斯降低緊張，談判解決危機不嫌太晚。

烏克蘭境內爆發激戰

難道這意味周四之後才會發動攻擊？還是歐洲會議是在耍手段？

普丁周日和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）談了90分鐘，據說主要集中在俄烏2015年簽署要求停火，但始終沒有落實的《明斯克協議（Minsk Agreement）》上。而協議之所以未能落實，部分原因在於雙方對頓巴斯（Donbas）地區政治解決對策的解讀不同。自從2014年起，烏軍和分離主義分子就在當地交戰，導致超過1.4萬人喪生。

儘管西方信誓旦旦，口頭上表達對烏克蘭支持，也提供武器支援，但顯然烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）仍擔心，最終會遭西方出賣。雖然美國好幾任總統和西方領導人說，烏克蘭距離可加入北約的資格還遠得很，但澤倫斯基仍懇求能加入組織，而這令部分西方官員很煩。

普丁在這場危機中主要的要求，就是北約在法律文件內保證，烏克蘭絕不會加入這由美國領導的軍事聯盟。然而，無論就務實或原則層面來說，北約成員國都不會應敵方要求這麼做。不過，他們擔心，澤倫斯基不斷提起這問題，在使這危機惡化。

而普丁一定很滿意這些緊張，他樂見北約不團結，甚至希望北約和烏克蘭間產生裂痕，好恢復俄羅斯西部邊境的「勢力範圍」。此外，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）已表明，徹底力挺克宮，只要俄軍想要，待在當地多久都行，而普丁多得是時間可殺。