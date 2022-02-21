新北市勞工局今公布今年第1波違反勞動基準法、職業安全衛生法、性別工作平等法、就業服務法。勞工退休金條例的雇主名單，共有280家業者，開罰逾1800萬，其中上櫃公司精華光學及統聯客運均有使勞工超時工作情形，精華光學甚至有使勞工月延長工時達81小時，2家公司均是第8次違反同一規定，各遭重罰100萬元及80萬元。

勞檢處進一步說明，是以裁罰當日計算該公司5年內的違反同條之次數計，違反次數越多罰的越重。精華光學2017年起連續5年均違反使勞工超時工作規定共8次，最高罰款100萬元，總計已被裁罰580萬元。

另指南客運因未全額給付勞工工資、使勞工超時工作、換班未給予適當間隔休息時間及未給予勞工休息時間等多項違規情事，也重罰70萬元。

勞工局指出，違規情形最多是未依法給付加班費最為嚴重有107家，其次使勞工超時工作有58家，至於未逐日記載勞工出、退勤時間則有39家；違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍有47家；至於違反性工法部分，針對工作場所發生性騷擾未採取立即有效糾正補救措施者，有3家；另違反就服法部份，有1家因對勞工婚姻歧視而遭開罰；至於違反勞工退休金條例部分，未於法定期限內給付資遣費有2家。

勞工局長陳瑞嘉表示，裁罰依違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市／櫃公司者，將加重裁罰金額20％，上限高最100萬元。勞工局呼籲雇主遵守法令規定，以免屆時遭受高額罰鍰。以上違規雇主名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區(https：／／ilabor.ntpc.gov.tw／cloud／Violate)。