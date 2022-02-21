女星小S(徐熙娣)這段時間頻頻帶來好消息，首先時隔7年終於回歸台灣綜藝圈，開了兩個節目《熙娣想聊》、《小姐不熙娣》，還宣布開啟個人YouTube頻道，有了更多管道能跟粉絲們分享歡樂，只是曝光機會多了，是非也多，最近小S頻頻被網友嫌棄「臉腫」，讓她不禁受挫，親上火線回應。

小S在2005年與許雅鈞結婚，婚後生了3千金，如今是43歲的人妻與人母，雖然多年沒在台灣電視圈發展，但人氣一直相當高的她，一直有代言、廣告找上門，每每曝光都是光鮮亮麗的模樣，她平時飲食自制且會藉由各種方式鍛鍊，其實外型維持得很不錯，看不出實際年齡。

小S除了錄節目外，一直有使用社群平台的習慣，經常分享生活照，很多時候沒上妝就入鏡，看得出來保養有方，這陣子回歸主持節目，她也坦言錄影前都很緊張，甚至從答應製作人B2接主持棒後立刻就後悔，但仍決定挑戰自己，至於網友說的臉腫問題，小S先前也曾跟媒體談到此事，表示自己一緊張就會水腫，笑稱「我的腫不是真的腫」，有在努力克服，希望盡快恢復美麗的模樣。

不料仍有不少網友頻頻質疑她臉腫，甚至詢問她是不是去做了醫美還沒恢復得很好，對此，小S昨天特地在臉書回覆留言：「如果受不了看到臉腫的我，真的不用看，因為一直講我也會越來越沒自信，我已在努力中了」，也說天天對自己信心喊話：「不腫不腫，會越來越好！」，目前仍持續減肥，看得粉絲好心疼，直言小S的節目有很好的內容，不會特別在乎她外型完美不完美，「愛妳的人不是因為臉，是因為你，超寫實的S棒棒的」、「妳還是那個有智慧又幽默的小S」。