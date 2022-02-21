受市場熱度影響，房屋物件銷售天數增加，其中蛋白區比蛋黃區更明顯，區域成為買方市場態勢明確。（盧金足攝）

不受疫情影響，2021年房地產市場買氣熱，連台中市海線地區因為重大建設到位，大型商場人潮帶來錢潮，就業機會增多，上演建商搶地爭當「海霸王」，住商機構指出，對屋主來說可說是信心大增，自然態度轉硬，影響成交，而且蛋白區比蛋黃區更明顯，區域成為買方市場態勢明確，追價因素也讓議價空間減少。

住商機構統計台中市加盟店在過去一年中成交的案件狀況發現，整體成交天數從78.44天增加至85.36天，共增加6.92天，其中梧棲、清水、大甲增加天數最多；在議價空間上，整體從12.8％減少到10.9％，減少1.9個百分點，其中以龍井、南屯與北區減少幅度最多。

住商機構企劃研究室資深經理徐佳馨說，由於賣方感受到市場熱度，在態度上和過去大不相同，不僅議價空間減少，銷售天數也增加，其中蛋白區比蛋黃區更明顯，區域成為買方市場態勢明確。

綜觀成交天數表現，增加天數最多的分別為清水41天，大甲35天，梧棲23天，而潭子、豐原與北區卻呈現不增反減。

住商機構中區協理賴萬指出，台中市海線利多，建商搶地爭當「海霸王」的情事，屋主也認為行情水漲船高，自然態度轉硬影響成交。

此外，潭子、豐原與北區，過去推案連連，因政策影響，近期換約案多，共識容易達成，也讓成交天數縮短。

議價空間上，南屯、北區、大甲與霧峰的屋主態度較為堅持，南屯減少6.53個百分點，北區減少5.47個百分點，大甲減少5.22個百分點，霧峰減少5.21個百分點，推估為區域發展成熟過程中，許多屋主態度轉硬，買方也願意為機能和前景埋單，追價影響讓議價空間減少。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，對於購屋人來說，當市場確定進入多頭格局，議價難度也會因此提高，但因內政部正研議禁止換約，購屋人也許可以針對口碑不錯的個案進行議價，或許有機會可以買到相對合理的產品。