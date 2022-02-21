講談社正版授權《魔導少年：力量覺醒》今（17）日更新後推出「紅蓮鳳凰」全新改版，裝備系統大躍進！紅色裝備即刻起開放覺醒，玩家可將之培養蛻變為金色裝備，並獲得全新的裝備屬性，大幅強化夥伴強度；裝備潛能同步開放，依裝備品質可獲得不同數量的潛能屬性，若湊齊稀有的潛能技能，還能為夥伴激發出潛在的強大能力，成為場上的中堅力量！

裝備覺醒

本次改版後開放紅色裝備覺醒，玩家依序使用「龍之玉」、「龍之水晶」與「對應裝備碎片」進行強化，覺醒過程共分五階段，每次提升都將增福裝備屬性及全體隊員的屬性加成，覺醒完成後將蛻變為金色品質裝備，大大增強裝備效能！

紅色裝備覺醒後將大幅增加全體隊員的屬性，並蛻變為金色品質。(圖／業者提供)

此外，本次改版後更新增指定裝備分解功能，可將部分橙色裝備分解以獲得裝備碎片，作為覺醒紅色裝備的指定材料。

裝備潛能

裝備能力再增幅，開放潛能系統獲得強力的潛能屬性！橙色及橙色以下裝備可附魔2條潛能屬性，紅色以上裝備還可附魔第 3 條潛能屬性。所有欄位都可獲得增加攻擊百分比、防禦百分比或攻擊、防禦、生命、命中、閃避、暴擊、抗暴等潛能屬性，並依其對應的品質和星級，獲得不同程度的增幅。此外，第 3 個欄位還有機會獲得特殊技能，當夥伴身穿的四件裝備都具有同個技能時，即可使用強力的潛能技能，為角色大幅增加強度。

裝備獲得潛能屬性後不僅可以附魔多種屬性，還能使用牆大的潛能技能。(圖／業者提供)

其他更新

本次改版除前述改動外，另針對新系統與遊戲體驗進行優化：極限之塔突破指定層數後，開放「極限商店」購買紅色裝備覺醒相關道具龍之玉、龍之水晶；「魔導商店」亦同步新增覺醒道具「龍之水晶」。高級競技場每日任務新增藍星幣、橙星幣，可用於裝備潛能此外，精靈上陣位置亦增加至四個，全新紅色精靈 – 月吟犬亦將在不久的將來開放加入！

情人節活動、瓜分一億鑽

浪漫滿滿的情人節活動持續進行中，玩家只要完成節日任務可獲得甜甜圈兌換傳奇招募旗、覺醒之石及 SR+夥伴碎片等好禮，儲值還可獲得巧克力兌換紅色精靈、UR招喚旗與魔法源技能等珍稀道具！此外，備受喜愛的「瓜分一億鑽」持續大放送！只要購買禮包即可立即獲得 60 鑽石與高級招喚旗x2；還能在當日 00:00 結算後，與參加活動的玩家瓜分當日的一億鑽石，還有機會獲得 SSR 夥伴禮盒，快速提升最強小隊的堅強實力。

歡慶改版 啟動滿滿福利

為慶祝《魔導少年：力量覺醒》推出「紅蓮鳳凰」改版，多種開服活動同步舉辦，用滿滿的福利陪伴玩家開啟魔導士的冒險旅程：

活動第一彈：完成新手任務送 200 連抽

只要加入《魔導少年：力量覺醒》的行列，完成新手任務即送超佛心 200 連抽獎勵，讓你輕鬆組成最強大的冒險小隊！

活動第二彈：7 日登入好禮，超強夥伴入列

遊戲準備長達 7 日的登入好禮，只要連續登入，超人氣夥伴「妖精女王 – 艾爾莎」以及實力強大的「星靈魔導士 - 雪乃」入列，讓你冒險的旅途無往不利。

活動第三彈：破天荒福利，終身鑽石卡

想要冒險更愜意，「終身鑽石卡」送給你！只要遊戲達指定冒險進度，即可獲得鑽石卡，戰力成長不停歇，每天都有鑽石領。

活動第四彈：美貌與實力兼具，SR夥伴「米拉珍」參上

「妖精的尾巴」公會裡最迷人的看板女郎！只要儲值即可獲得「S級魔導士 - 米拉珍」，她強悍的魔法實力，是你不可或缺的好夥伴。

活動第五彈：超強爆發魔法，妖精的法律

還有各式令人眼花撩亂的福利活動，以及「進階好禮」，魔導士大人可合成超強爆發魔法「妖精的法律」，引爆熱血刺激的魔法對決。

《魔導少年：力量覺醒》已在App Store 及Google Play雙平台上線，更多關遊戲的最新消息將持續在官方粉絲團發布，即刻加入以掌握第一手藍星的最新情報。

詳細活動訊息，敬請參閱：