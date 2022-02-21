旅遊業者雄獅(2731)因應後疫情時代旅遊型態轉向國旅，以區域樞紐（Regional Hub）和服務旅客為核心概念進行門市轉型升級，鎖定高鐵、台鐵、捷運交匯的轉運站推出「新型態四代店」，首波插旗南港、板橋、新烏日及新左營，台北車站門市預計下半年改裝完成。

雄獅品牌策略總經理游國珍表示，雄獅轉向國旅的關鍵策略是掌握交通樞紐，當旅客已改由搭乘高鐵、台鐵或捷運在國內旅遊，服務旅客的雄獅門市也隨之轉型，從過去的一線黃金店面轉至全台各大旅客集散點就近提供服務，從「報名的地方」變為「報到的地方」。

游國珍指出，雄獅新型態四代店除了規畫進駐區域總部外，也將透過雄獅自有車隊串接，鏈結地方產業文化，加速驅動在地旅行、擴大場域影響力。門市除販售旅遊產品外，更結合旅遊服務及農產品伴手禮展示，並規畫與地方政府串連觀光產業資源，以擴大服務能量。

雄獅新型態四代店邀請鳴日號觀光列車設計團隊柏成設計操刀，以打破傳統旅行業櫃台框架為初衷，強調無紙化服務及科技未來感。空間色調以黑與白為主軸，僅保留雄獅代表的紅色，並使用金屬沖孔板重現竹編工藝特有圖騰，創造精品時尚現代感

雄獅表示，新形態四代店已進駐南港、板橋、新烏日及新左營四大轉運站，並將整體空間打造如工藝品般簡約和諧，門市不再只是旅遊產品販售諮詢據點，將提供更多元服務面向，成為消費者旅遊體驗的重要場域。

為歡慶新型態四代店開幕，雄獅推出國旅現場報名優惠，團體行程最高折500元，21～27日至新型態四代店拍照打卡，即可獲雄獅國旅產品優惠折扣碼。同時，也舉辦線上答題抽好禮，有機會獲得千元雄獅旅遊金、7-ELEVEn禮券等好禮，中獎名單將於3月20日抽出。