觀察1月全球主要地區電動車銷售表現，根據東吳證券統計，大陸主要車廠電動車銷量亮眼，比亞迪、理想、小鵬等年成長皆有超過100％，歐洲主要國家電動車銷售達12.7萬輛，年成長48％，滲透率達19.5％，美國電動車銷量達6.2萬輛，年成長75％，滲透率達6.2％，銷量表現亮眼，布局智能車基金，有利掌握電動化與智能化投資契機。

根據摩根士丹利在2021年9月對終端設備供應商的調查，馬來西亞晶圓廠的產能利用率9月末已恢復89％，晶片短缺危機獲得緩解。汽車市場過去兩年受到晶片缺料影響，製造商被迫減產，隨著車用晶片缺口最壞情形已過，加上各國汽車大廠積極投入電動車發展，車市終於迎來轉機時刻，今年電動車銷量可期。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，全球車市因疫情導致供應鏈斷鏈，影響傳統車廠銷量，但電動車卻逆風成長。根據DIGITIMES Research統計及預估，2019全球電動車總銷量220萬輛，市佔率僅2.2％，2020年銷量成長突破300萬輛，2021年電動車銷量更較前年翻倍，全球總銷量上看660萬輛，市佔率來到近9％，全球電動車2022年將進入產量大爆發黃金期。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，電動化、智慧化相互融合的智能電動車，已是未來汽車發展的大趨勢。根據調研機構統計，2020年全球智能座艙市場規模已超過440億美元，預計2025年將上看738億美元，座艙電子化及智慧化可望引爆新商機。建議可透過聚焦電動車／智能車類股的主動式基金，選股掌握產業長期需求爆發機會。