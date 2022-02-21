大陸連鎖火鍋企業海底撈最新公布，預期2021年淨虧損約人民幣（下同）38億至45億元，2020年同期淨利潤約3.095億元；受此消息影響，在港股上市的海底撈21日股價疲弱，截至10點35分，報19.86港元，跌1.68％。

香港信報報導，海底撈表示，預期業績虧損因為2021年300餘家餐廳關停及餐廳經營業績下滑等因素，導致的處置長期資產的一次性損失、減值損失等合計約33億元至39億元。

另外，全球持續變化和反覆的疫情，過去兩年門市快速擴張及公司內部管理問題等，對海底撈餐廳經營狀況帶來衝擊，特別是在2021年下半年餐廳營運受到全球區域性的疫情暴發和公共衛生管控措施顯著影響，導致下半年經營業績下跌。海外門市2021年也出現虧損加劇的情況。

該公司表示，一直密切關注市場狀況並調整商業策略及運作，以減少負面影響。集團亦實施積極措施控制租金及其他運營成本，嚴謹管理營運資金，並運用信貸融資和股本融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。