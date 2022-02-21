宗教協會相關民眾陸續確診，新北市長侯友宜21日表示，目前為止沒有新增個案，包括中山國中學生周邊採檢到目前為止也是陰性，不過還是要持續觀察14天，確保居家隔離民眾會不會陰轉陽。

至於新北修正停課標準與中央一致，侯友宜說，新北召開專家學者會議，包括新北家長會、教師會與九大分區團體研究，如何能夠以防疫為最大優先，兼顧孩子上學安全無虞，做適度調整。