佛道雙修團群聚案 侯友宜：新北今日零確診 11:202022/02/21 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 佛道雙修團疫情 侯友宜：新北今日零確診。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宗教協會相關民眾陸續確診，新北市長侯友宜21日表示，目前為止沒有新增個案，包括中山國中學生周邊採檢到目前為止也是陰性，不過還是要持續觀察14天，確保居家隔離民眾會不會陰轉陽。 至於新北修正停課標準與中央一致，侯友宜說，新北召開專家學者會議，包括新北家長會、教師會與九大分區團體研究，如何能夠以防疫為最大優先，兼顧孩子上學安全無虞，做適度調整。 朱立倫遭黨內人士批評 侯友宜：同心齊力為國家做事 《金融》國泰金：民眾看台股上半年 奔2萬點不到1成 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #侯友宜 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北天穿日大玩Cosplay 國小師生廢衣做成女媧服吸睛 19:092022/02/20 寶島 宗教群聚增2例 新北男3採轉陽 04:102022/02/21 焦點要聞 雙北＋2 佛道雙修團吃飯唱歌再增2確診 14:122022/02/20 生活 戀一段酸甜莓好時光 北分署邀民眾來內湖採莓邂逅 09:322022/02/21 財經 入境31天才確診 黃立民：極端值 04:102022/02/21 焦點要聞 北市單價300萬店面 三年零交易 04:102022/02/21 產業．科技 佛道雙修團增新店男確診 Ct值僅13 14:262022/02/20 生活 中國信託 打造全臺最大ATM 04:102022/02/21 專題周報 最持久投資潮 近5成民眾估台股將站上萬九 10:022022/02/21 財經 黃珊珊喊話 要做自己的主人 04:102022/02/20 政治要聞 汐止地政地政專車2／25服務 10:122022/02/21 區域情報-新北 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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