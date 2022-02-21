《A.V.A 戰地之王》今日（17）帶來考驗單兵作戰技術的模式「死鬥擂台」，在這個模式中將沒有隊友掩護，玩家必須和對手一對一決勝負，輸贏完全靠自己！此外，人氣爆破地圖「火線危城」也宣布即將於 2 月 24 日上線，玩家將能重溫這張令人血脈賁張，刺激感十足的近距離作戰地圖！

死鬥擂台 短兵相接

「死鬥擂台」是讓玩家能真正專注於單挑的對決平台，模式中將「雙重火網」、「沈默禁地」、「火鳥之心」、「核武風暴」等經典地圖作為基本元素，重新設計成四張適合決鬥的迷你版地圖，玩家將開始學習在沒有隊友後援的狀況下單兵作戰。

《死鬥擂台》模式介紹影片

一對一除了最看重的槍法、走位、反應速度這些單兵技術外，因應每張地圖地形不同，自然得有不一樣的作戰方式，因此心理層面的策略也是非常重要的，個人實力將在這個模式中展露無疑！

「死鬥擂台」是讓玩家能真正專注於單挑的對決平台。(圖／業者提供)

「死鬥擂台」分數計算採用積分循環，即為所謂的「瑞士制」，每一局遊戲中的所有人一起進行到最後，不會直接淘汰玩家；進入模式後，將連續進行 20 回合的決鬥，系統將自動配對分數相近的對手，連勝、爆頭都能獲得額外加分，而如果完成回合中出現的特殊目標，還會再獲得更多分數，排行最高的前三名將成為本次的最佳玩家。

火線危城 針鋒相對

進攻波蘭南部地區的 EU 主力部隊，被阻擋在強大的NRF防禦線之前，為了切斷 NRF 軍隊的補給線，EU軍方派出特種部隊深入敵後，以摧毀卡托維茲市的石油供應站為目標，不料與 NRF 駐軍相遇後，一場激烈的巷內攻防戰就此展開！

「火線危城」是一張大小緊湊的 CQB 類型地圖。(圖／業者提供)

「火線危城」是一張大小緊湊的 CQB 類型地圖，玩家必須面臨許多近距離的貼身戰鬥，而對於守方較具優勢的先天地勢環境，擔任攻方的玩家必須抱著視死如歸的決心進行突擊，才更有機會穿越火線，找到勝利契機。

登入遊玩 獎勵領滿

隨著改版到來，虛寶活動陸續火熱展開！只要遊玩指定模式，就可以獲得「HK416 帝王暴龍」、「錢錢一直來寶箱」、「靛光青鳥魔幻寶箱」、「G36 Gila」⋯⋯等槍枝與寶箱獎勵；而本月底適逢和平紀念日，官方也特別開啟登入活動，期間只要登入就有獎！包括「UMP45 星際戰艦」、「黑豹」角色、「夜王鴨棒」等許多不容錯過的虛寶正等著戰地菁英們，詳細活動內容，還請儘速前往活動頁面了解詳情。